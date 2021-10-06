Merdivenden düştü denilmişti, dayak yediği görüntüler ortaya çıktı

"Merdivenden düştü" diyerek hastaneye kaldırılmıştı, Çorum'da, restoranda merdivenden düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Recep Başak’ın (44) darp edildiği güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tartışma sırasında merdivenlerden düşen şahsın daha sonra restorandan çıktığı görüldü.

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Olay, Osmancık ilçesinde meydana geldi. Restoranda yemek yerken merdivenden düşme olayı ihbarı alan 112 ekipleri belirtilen adrese gitti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Başak'ın, hayati tehlikesinin bulunması üzerine Çorum'a sekvk edildi. Şahıs, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Görgü tanıklarının ifadeleri üzerine başvuran ve tavırlarından şüphelenen polis ekipleri, Cumhuriyet savcılığından alınan kararın ardından restoranda inceleme yaptı. İşyerindeki güvenlik görüntülerini inceleyen polis ekipleri kamera görüntülerinde Recep Başak'ın yaşanan arbede esnasında merdivenlerden düştüğü tespit edilirken, mekan sahibi E.T., işletmecisi M. A., mekan çalışanı E.Ç. ve olay esnasında müşteri olarak mekanda bulunduğu iddia edilen İ.O'yu göz altına alındı.