Memduh Paşa Yalısı'nda 130 milyonluk soygun | A Haber detaylara ulaştı: Gözaltılar var

Son dakika haberi.... İstanbul Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda Hollywood filmlerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıdaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi tarafından yapılan planla birlikte yalıya giren 4 suç ortağı, yaklaşık 130 milyon TL değerinde döviz çalıp kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı. Çuval çuval soygun sonrası ekipler hırsızların peşine düştü. Gelen son dakika bilgisine göre; A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soygunla ilişkili 5-6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.