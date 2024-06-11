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Memduh Paşa Yalısı'nda 130 milyonluk soygun | A Haber detaylara ulaştı: Gözaltılar var

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 15:47
Son dakika haberi.... İstanbul Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda Hollywood filmlerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıdaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi tarafından yapılan planla birlikte yalıya giren 4 suç ortağı, yaklaşık 130 milyon TL değerinde döviz çalıp kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı. Çuval çuval soygun sonrası ekipler hırsızların peşine düştü. Gelen son dakika bilgisine göre; A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soygunla ilişkili 5-6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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