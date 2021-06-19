19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meles Çayı’nda yıllardır çözülemeyen kirlilik! Dere simsiyah akıyor

Meles Çayı’nda yıllardır çözülemeyen kirlilik! Dere simsiyah akıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2021 09:59
Güncelleme:19.06.2021 10:02
İzmir'deki Meles Çayı yıllardır kirli akıyor. Çaydan çevreye yayılan pis kokuya ise kent sakinleri tepkili. Peki çözümü yok mu bu felaketin? Gelişmeleri bölgeden A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir'de bulunan Meles Çayı yıllardır kirli akıyor ve çevreye yayılan pis koku vatandaşları isyan ettirmiş durumda.

Bölgedeki çevre felaketi A Haber canlı yayınında ekranlara getirildi.

İzmir'de bulunan Meles Çayı'ndaki kirlilik yıllardır çözüme kavuşturulamıyor. Havalar ısınınca Meles Çayı'na belediye ekipleri tarafından kireç dökülüyor ve böylece kötü koku engellenmeye çalışılıyor.

Son zamanlarda benzer bir çalışma gerçekleşse de yağışların ardından Meles Çayı yeniden siyah kötü görüntüye döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çevre felaketi! Dere simsiyah akıyor
Çevre felaketi! Dere simsiyah akıyor
Aldıkları kursla kendi işinin patronu oldular!
Aldıkları kursla kendi işinin patronu oldular!
Adana'da film gibi kovalamaca! Sonu böyle bitti
Adana'da film gibi kovalamaca! Sonu böyle bitti
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul’da sağanak yağmur bazı yolları göle çevirdi
İstanbul’da sağanak yağmur bazı yolları göle çevirdi
Suçüstü yakalanan şüpheli ben yapmadım diyerek ağladı
Suçüstü yakalanan şüpheli "ben yapmadım" diyerek ağladı
Yaşlı adam at arabasının altında kaldı
Yaşlı adam at arabasının altında kaldı
59 kişi vefat etti! 18 Haziran verileri açıklandı
59 kişi vefat etti! 18 Haziran verileri açıklandı
Sağanak yağış İstanbul'da ne zaman sona erecek?
Sağanak yağış İstanbul'da ne zaman sona erecek?
Başakşehir'de istinat duvarı çöktü
Başakşehir'de istinat duvarı çöktü
İstanbul'da su baskınları tramvay seferlerini durdurdu
İstanbul'da su baskınları tramvay seferlerini durdurdu
Araç bir anda alev topuna döndü
Araç bir anda alev topuna döndü
Daha Fazla Video Göster