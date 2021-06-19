Meles Çayı’nda yıllardır çözülemeyen kirlilik! Dere simsiyah akıyor

İzmir'deki Meles Çayı yıllardır kirli akıyor. Çaydan çevreye yayılan pis kokuya ise kent sakinleri tepkili. Peki çözümü yok mu bu felaketin? Gelişmeleri bölgeden A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir'de bulunan Meles Çayı yıllardır kirli akıyor ve çevreye yayılan pis koku vatandaşları isyan ettirmiş durumda.

Bölgedeki çevre felaketi A Haber canlı yayınında ekranlara getirildi.

İzmir'de bulunan Meles Çayı'ndaki kirlilik yıllardır çözüme kavuşturulamıyor. Havalar ısınınca Meles Çayı'na belediye ekipleri tarafından kireç dökülüyor ve böylece kötü koku engellenmeye çalışılıyor.

Son zamanlarda benzer bir çalışma gerçekleşse de yağışların ardından Meles Çayı yeniden siyah kötü görüntüye döndü.