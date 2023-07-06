06 Temmuz 2023, Perşembe
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Medine meşhur hurma bahçeleri! Hurma çeşitleri arasındaki farklar neler?
Kutsal topraklardan memleketlerine dönüşte hacıların en çok getirdikleri hediyelerden biri de hurma. Medine ise hurmasıyla öne çıkan bir kent. Peki meşhur Medine hurmaları nasıl yetişiyor? Kaç çeşidi var? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.