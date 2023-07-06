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Medine meşhur hurma bahçeleri! Hurma çeşitleri arasındaki farklar neler?

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 09:54
Kutsal topraklardan memleketlerine dönüşte hacıların en çok getirdikleri hediyelerden biri de hurma. Medine ise hurmasıyla öne çıkan bir kent. Peki meşhur Medine hurmaları nasıl yetişiyor? Kaç çeşidi var? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.
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