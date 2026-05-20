Siyonist Ben Gvir'den yine skandal: Sumud aktivistlerine böyle işkence ettiler

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistlere güvenlik güçlerinin Aşdod Limanı'nda kötü muamelede bulunduğu anların görüntüsü yayımlandı. Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuldu.