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Matcha çayına dikkat! Yüksek tansiyon, çarpıntı...

Matcha çayına dikkat! Yüksek tansiyon, çarpıntı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 23:10
Son dönemde sağlıklı yaşam ve hızlı kilo verme trendleriyle birlikte popülerliği artan matcha çayı, özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kafelerin menülerine dahi giren bu yeşil çay türü, metabolizmayı hızlandırıcı ve enerji verici etkileriyle bilinse de uzmanlar aşırı tüketimin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Nitekim, sosyal medya fenomeni Elvin Levinler’in sık tükettiği matcha çayı nedeniyle kalbinden ameliyat olmak zorunda kalması, bu konuda önemli bir örnek olarak dikkat çekiyor. Peki, matcha çayının bilinmeyen zararları neler? Uzmanlar hangi noktalarda uyarıyor? Tüm detayları haberimizde...
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Matcha çayına dikkat! Yüksek tansiyon, çarpıntı...
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