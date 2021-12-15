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MasterChef’in jüri üyesi Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede boşandı! İşte mahkeme sonrası ilk görüntüleri

İHA
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Giriş: 15.12.2021 15:59
Son dakika haberi... MasterChef yarışmasında jürilik yapan İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla geldiler. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi.
İtalyan şef Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilekten tek celsede boşandı İTALYAN ŞEF DANİLO ZANNA 9 YILLIK EŞİ TUĞÇE DEMİRBİLEK'TEN TEK CELSEDE BOŞANDI
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