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Haberler Galeri İtalyan şef Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı

İtalyan şef Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı

İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla geldiler. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 15:30
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İtalyan şef Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede boşandı

Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

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İtalyan şef Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede boşandı

İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşamıştı. Anlaşma sağlanamayınca ünlü şef boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve Haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanma' davası açmıştı.

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İtalyan şef Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede boşandı

BOŞANDILAR
İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek katılım sağladı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. Çekişmeli başlayan dava anlaşmalı olarak son buldu. 9 yıllık evlilikleri tek celsede bitti.

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İtalyan şef Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede boşandı

ORTAK VELAYET
8 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılayacak olan Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebilecek. Duruşma çıkışında Danilo Zanna "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

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İtalyan şef Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten tek celsede boşandı

Danilo Zanna adliyeden ayrılırken bir memurun çay içelim teklifine ''İnşallah bir daha kine'' dedi. Zanna daha sonra "Aman aman bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Yanlış söyledim" dedi.