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İtalyan şef Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı
İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla geldiler. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi.
Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:30Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 15:30