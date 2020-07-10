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Maskeyi yarım taktığına pişman oldu! Hemen düzeltti

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Giriş: 10.07.2020 15:51
Koronavirüsle mücadele en önemli üç başlık maske mesafe ve hijyen... Durum böyleyken hala sokakta maske takmayanlara rastlanabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, İzmit'in en işlek yerinde sedye ile sağlık ekibi rolüne girerek maskesiz gezenlere uyarılarda bulundu. Önlerine çıkan sedyeyi görünce şaşıranlardan bazıları yarım taktıkları maskeyi düzeltti bazıları ise sedyeye yattı.
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