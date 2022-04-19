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Maskesiz hayat başlıyor mu? Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

A Haber
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Giriş: 19.04.2022 12:44
Koronavirüsle geçen iki yılında ardından artık salgın bitiyor düşüncesi hakim olmaya başlıyor. Salgın bitmemiş olsa da etkileri günden güne zayıflıyor. Virüs öldürücü etkisini giderek yitiriyor. Tam da bu süreçte Bilim Kurulu çarşamba günü toplanacak. Maske zorunluluğu kalkacak mı? Türkiye normalleşiyor mu? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ayrıntıları aktardı.
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