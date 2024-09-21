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Marmaris’te yanan alanlar yeşeriyor

Marmaris’te yanan alanlar yeşeriyor

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 11:06
Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris'te 2 yıl önce orman yangın felaketini yaşanmıştı. Aradan geçen sürede Bördübet ve Değirmenyanı'nda ağaçlandırma yapıldı. İşte son hali...
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