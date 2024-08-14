14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Marmaris’te otomobil alevlere teslim oldu!

Marmaris’te otomobil alevlere teslim oldu!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2024 22:30
Muğla’nın Turunç Mahallesi’nde seyir halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Alevler otomobili sararken bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobildeki yangını söndürürken, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Marmaris’te otomobil alevlere teslim oldu!
Marmaris’te otomobil alevlere teslim oldu!
Haftalardır valizleri kayıp! Havayolu şirketi tazminat ödemeli
Haftalardır valizleri kayıp! "Havayolu şirketi tazminat ödemeli"
Beylikdüzü semalarında leylek göçü görüntülendi!
Beylikdüzü semalarında leylek göçü görüntülendi!
Adamı görünce terörist sandım
"Adamı görünce terörist sandım"
’Pes’ dedirten görüntü: Aküden uyuşturucu çıktı
'Pes' dedirten görüntü: Aküden uyuşturucu çıktı
Cezaevinden izinli çıktı yüzerek…
Cezaevinden izinli çıktı yüzerek…
Marmaray’da iki grup birbirine girdi!
Marmaray'da iki grup birbirine girdi!
Karadeniz’de sahil yolu ’fındık yolu’ oldu!
Karadeniz'de sahil yolu 'fındık yolu' oldu!
Gaziosmanpaşa’da sopalı dayak
Gaziosmanpaşa'da sopalı dayak
Beyaz yol çalışması yeniden başladı
"Beyaz yol" çalışması yeniden başladı
İstanbul’da maganda dehşeti!
İstanbul'da maganda dehşeti!
Kafasını bidona sıkıştırdı
Kafasını bidona sıkıştırdı
Daha Fazla Video Göster