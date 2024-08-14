14 Ağustos 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Marmaris’te otomobil alevlere teslim oldu!
Muğla’nın Turunç Mahallesi’nde seyir halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Alevler otomobili sararken bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobildeki yangını söndürürken, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.