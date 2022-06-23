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Marmaris’te evlerine ateş sıçramaması için yangın nöbeti tutuyorlar

İHA
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Giriş: 23.06.2022 00:48
Muğla Marmaris’te süren orman yangınında Hisarönü Mahallesi’nin gençleri, alevlerin evlerine gelmemesi için traktör üzerinde yangın nöbeti tutuyor. Yangın nöbeti tutan bir genç, “Geçen yılki yangında 7 gün hiç uyumadık, yine uyumayacağız, mücadele edeceğiz. Buraları yakanları lanetliyoruz. Bizim geleceğimizi çaldılar, doğamızı yok ettiler umarım bir an önce bulunur. Köylüler olarak sabotaj olduğunu düşünüyoruz. O yüzden suçluların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz”dedi.
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