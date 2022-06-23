23 Haziran 2022, Perşembe
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Marmaris’te evlerine ateş sıçramaması için yangın nöbeti tutuyorlar
Muğla Marmaris’te süren orman yangınında Hisarönü Mahallesi’nin gençleri, alevlerin evlerine gelmemesi için traktör üzerinde yangın nöbeti tutuyor. Yangın nöbeti tutan bir genç, “Geçen yılki yangında 7 gün hiç uyumadık, yine uyumayacağız, mücadele edeceğiz. Buraları yakanları lanetliyoruz. Bizim geleceğimizi çaldılar, doğamızı yok ettiler umarım bir an önce bulunur. Köylüler olarak sabotaj olduğunu düşünüyoruz. O yüzden suçluların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz”dedi.