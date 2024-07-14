14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Marmaris açıklarında ahşap gezi teknesinde yangın

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2024 17:52
Muğla Marmaris ile Yunanistan açıklarında ahşap bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangın sonucu teknede bulunan bazı kişilerin yaralandığı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ahşap gezi teknesinde yangın
Ahşap gezi teknesinde yangın
Alkollü sürücü, gazetecinin üzerine yürüdü
Alkollü sürücü, gazetecinin üzerine yürüdü
Van’da gölete giren çocuk boğuldu
Van'da gölete giren çocuk boğuldu
Tekirdağ’da anız yangını
Tekirdağ'da anız yangını
Ambulansı sollamaya çalışınca kaza yaptı
Ambulansı sollamaya çalışınca kaza yaptı
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
3 kişiyi böyle hastanelik etti
3 kişiyi böyle hastanelik etti
Sıcaktan bunalan vatandaşlardan şemsiyeli önlem
Sıcaktan bunalan vatandaşlardan şemsiyeli önlem
Kayseri’ye uyuşturucu sokmaya çalışan 2 şahıs yakalandı
Kayseri’ye uyuşturucu sokmaya çalışan 2 şahıs yakalandı
Römorktan kopup istasyona daldı!
Römorktan kopup istasyona daldı!
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Erciyes’te dağcılar kaza geçirdi
Erciyes’te dağcılar kaza geçirdi
Daha Fazla Video Göster