14 Mayıs 2022, Cumartesi
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Marmara'ya zehir akıyor! Atıklar yüzünden simsiyah oldu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi, atıklar nedeniyle siyaha büründü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü dereden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizden numune alarak inceleme başlattı.