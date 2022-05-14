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Marmara'ya zehir akıyor! Atıklar yüzünden simsiyah oldu

DHA
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Giriş: 14.05.2022 11:06
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi, atıklar nedeniyle siyaha büründü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü dereden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizden numune alarak inceleme başlattı.
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