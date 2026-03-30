Marmara’da yağış, Ege’de kuvvetli sistem: Adil Tek’ten son hava durumu uyarısı

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 30 Mart Pazartesi günü katıldığı canlı yayında, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olan yağışların seyrine ilişkin net bir tablo çizdi. Cuma gecesinden bu yana aralıksız devam eden sistemle İstanbul’da üç günde metrekareye 50 ila 70 kilogram yağış düştüğünü belirten Tek, yağışların Pazartesi akşamına kadar süreceğini, Salı günü kısa bir duraksamanın ardından ise Çarşamba günü özellikle Ege ve Akdeniz’de kuvvetli olmak üzere yeni bir sistemin etkili olacağını açıkladı. Nisan ayının ilk yarısına kadar aralıklarla devam edecek yağışlara dikkat çeken Tek, kalıcı ısınmanın ise 20 Nisan sonrasında başlayacağını ifade etti.