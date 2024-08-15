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Marmara Depremi'ne karşı dimdik ayakta kalan Tavşancıl'ın hikayesi

Marmara Depremi'ne karşı dimdik ayakta kalan Tavşancıl'ın hikayesi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 11:05
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı dolu hatıraları her yıl bu dönemde yeniden canlanırken, o gece tek bir tuğlası bile yerinden oynamayan Tavşancıl Mahallesi dikkatleri bir kez daha üzerine çekiyor.
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