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Marmara Denizi'nde cansız beden bulundu! Batuhan A isimli kargo gemisinin mürettebatına ait olduğu düşünülüyor

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Giriş: 24.04.2024 22:23
Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat’ta Batuhan A isimli kargo gemisinin battığını bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin bulunduğu bölgede, deniz yüzeyinde ceset bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız beden denizden çıkarıldı. Cesedin, batan Batuhan A. isimli geminin kayıp olan 2 mürettebatından birine ait olduğu düşünülürken, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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