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Marketlerde 'depozito' dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?

A Haber
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Giriş: 21.08.2021 16:19
Güncelleme:21.08.2021 16:21
Ambalaj ürünlerinde iade sistemi yılbaşından itibaren uygulanacak. Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi olacak. Sistemle her yıl 1 milyon ton atığın oluşması engellenecek. Depozito iade sistemi nasıl işleyecek? Katkıları ne olacak? Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)  Başkanı Yavuz Eroğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.
Marketlerde depozito dönemi MARKETLERDE 'DEPOZİTO' DÖNEMİ
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