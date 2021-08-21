21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Marketlerde 'depozito' dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?
Ambalaj ürünlerinde iade sistemi yılbaşından itibaren uygulanacak. Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi olacak. Sistemle her yıl 1 milyon ton atığın oluşması engellenecek. Depozito iade sistemi nasıl işleyecek? Katkıları ne olacak? Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.