Marketlerde ’depozito’ dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?

SOSYAL ANLAMDA KATKILARI OLACAK

Aynı zamanda bunun sosyal anlamda da çok ciddi katkıları oluyor. Özellikle birçok ülkede 15 ülkede şu anda dünyada başarıyla uygulanıyor bu sistem. Sosyal anlamda mesela apartmanda atıklar toplanıp o apartmanın görevlisine veya ihtiyaç sahiplerine verilip onun depozito sistemine bunu atması sağlanıyor. Çocuklara harçlık parası olarak verilebiliyor. Sosyal anlamda da katkı yapan bir şey.