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Marketlerde 'depozito' dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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Marketlerde ’depozito’ dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?

Ambalaj ürünlerinde iade sistemi yılbaşından itibaren uygulanacak. Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi olacak. Sistemle her yıl 1 milyon ton atığın oluşması engellenecek. Depozito iade sistemi nasıl işleyecek? Katkıları ne olacak? Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.

Türkiye'de yılbaşından itibaren kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda depozito sistemine geçilecek. Bu ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınacak. Peki bu sistemin ne gibi faydaları var? Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Marketlerde ’depozito’ dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?

20 MİLYAR İÇECEK AMBALAJI TÜKETİLİYOR

Biz şu anki durumda ülke olarak senede 20 milyar içecek ambalajı tüketiyoruz. Bakıldığında 2030 civarında yapılan projeksiyonlarda bunun 30 milyara çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bunların geri dönüşümü çok önemli bir konu olarak önümüzde. 1 Ocak'ta devreye girecek depozito sisteminin çok ciddi katkıları olacak.

Marketlerde ’depozito’ dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?

KATKILARI NE OLACAK?

Şöyle sıralayabiliriz birincisi geri dönüşümü teşvik edecek. Vatandaşlarımız alışveriş yaptığında yaptıkları alışverişin ürünleri satış noktasından aldıklarını kullandıktan sonra tekrar iade ettiklerinde depozito bedelini geri alacaklar. Dolayısıyla bu vatandaşları geri dönüşüm konusunda ciddi teşvik eden bir sistem.

Marketlerde ’depozito’ dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?

SOSYAL ANLAMDA KATKILARI OLACAK

Aynı zamanda bunun sosyal anlamda da çok ciddi katkıları oluyor. Özellikle birçok ülkede 15 ülkede şu anda dünyada başarıyla uygulanıyor bu sistem. Sosyal anlamda mesela apartmanda atıklar toplanıp o apartmanın görevlisine veya ihtiyaç sahiplerine verilip onun depozito sistemine bunu atması sağlanıyor. Çocuklara harçlık parası olarak verilebiliyor. Sosyal anlamda da katkı yapan bir şey.

Marketlerde ’depozito’ dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?

1 MİLYON TON İLAVE ATIĞIN ÇEVREYE DÖKÜLMESİ ENGELLENECEK

Ama sayılara indiğimiz zaman 1 milyon ton yeni ilave atığın çevreye dökülmesi engellenmiş olacak. Onun dışında ekonomiye 1.4 milyar TL civarında bir katkı olacak. En önemlisi de atıklar tertemiz vaziyette geri dönüştürüldüğü için çöpe girmeden endüstrimizin hammadde ihtiyacı da çözülecek.

Marketlerde ’depozito’ dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?

EKONOMİYE KATKI

Dış ticaret açığımızın azalmasına katkı verecek. Petrol ürünü olan plastik hammaddesini yurt dışından almak yerine vatandaşlarımızın hem çevreye katkısı hem de ekonomiye katkısı olacak.

Marketlerde ’depozito’ dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?

Diğer boyutuyla çevre anlamında karbon emisyonu anlamında 263 bin ton karbon emisyonunun azalmasına katkı verecek. Vatandaşları da bu anlamda duyarlılığa yönlendirecek bir sistem.

Marketlerde ’depozito’ dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?

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Marketlerde ’depozito’ dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?

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Marketlerde ’depozito’ dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?

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