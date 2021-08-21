Marketlerde 'depozito' dönemi! Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi | Ne zaman uygulamaya geçilecek?
Ambalaj ürünlerinde iade sistemi yılbaşından itibaren uygulanacak. Kağıt, plastik, cam ve metal ambalajda ücret iadesi olacak. Sistemle her yıl 1 milyon ton atığın oluşması engellenecek. Depozito iade sistemi nasıl işleyecek? Katkıları ne olacak? Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.
Türkiye'de yılbaşından itibaren kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda depozito sistemine geçilecek. Bu ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınacak. Peki bu sistemin ne gibi faydaları var? Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
20 MİLYAR İÇECEK AMBALAJI TÜKETİLİYOR
Biz şu anki durumda ülke olarak senede 20 milyar içecek ambalajı tüketiyoruz. Bakıldığında 2030 civarında yapılan projeksiyonlarda bunun 30 milyara çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bunların geri dönüşümü çok önemli bir konu olarak önümüzde. 1 Ocak'ta devreye girecek depozito sisteminin çok ciddi katkıları olacak.
KATKILARI NE OLACAK?
Şöyle sıralayabiliriz birincisi geri dönüşümü teşvik edecek. Vatandaşlarımız alışveriş yaptığında yaptıkları alışverişin ürünleri satış noktasından aldıklarını kullandıktan sonra tekrar iade ettiklerinde depozito bedelini geri alacaklar. Dolayısıyla bu vatandaşları geri dönüşüm konusunda ciddi teşvik eden bir sistem.
SOSYAL ANLAMDA KATKILARI OLACAK
Aynı zamanda bunun sosyal anlamda da çok ciddi katkıları oluyor. Özellikle birçok ülkede 15 ülkede şu anda dünyada başarıyla uygulanıyor bu sistem. Sosyal anlamda mesela apartmanda atıklar toplanıp o apartmanın görevlisine veya ihtiyaç sahiplerine verilip onun depozito sistemine bunu atması sağlanıyor. Çocuklara harçlık parası olarak verilebiliyor. Sosyal anlamda da katkı yapan bir şey.
1 MİLYON TON İLAVE ATIĞIN ÇEVREYE DÖKÜLMESİ ENGELLENECEK
Ama sayılara indiğimiz zaman 1 milyon ton yeni ilave atığın çevreye dökülmesi engellenmiş olacak. Onun dışında ekonomiye 1.4 milyar TL civarında bir katkı olacak. En önemlisi de atıklar tertemiz vaziyette geri dönüştürüldüğü için çöpe girmeden endüstrimizin hammadde ihtiyacı da çözülecek.
EKONOMİYE KATKI
Dış ticaret açığımızın azalmasına katkı verecek. Petrol ürünü olan plastik hammaddesini yurt dışından almak yerine vatandaşlarımızın hem çevreye katkısı hem de ekonomiye katkısı olacak.
Diğer boyutuyla çevre anlamında karbon emisyonu anlamında 263 bin ton karbon emisyonunun azalmasına katkı verecek. Vatandaşları da bu anlamda duyarlılığa yönlendirecek bir sistem.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10'a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın
- POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
- Genelge yayımlandı! Zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu?
- Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2021-2022 Süper Lig 2. hafta Gaziantep BJK maçı hangi kanalda?
- YKS tercih sonuçları için dikkat çeken tarih! 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?