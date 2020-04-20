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20.04.2020

Mardin Nusaybin'de sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı | Video

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı. Çevredeki vatandaşlar kurdu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Nardin usaybin'e bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar yabani kurdun su kanalına düşerek köprü direkleri üzerinde mahsur kaldığını gördü.

Kendi imkanlarıyla kurdu kurtaramayan vatandaşlar durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesine bildirdi.

Sulama kanalına gelen itfaiye arama ve kurtarma ekibi, mahsur kalan kurdu kurtararak tekrar doğaya bıraktı.

Çevredeki vatandaşlar kurdu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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