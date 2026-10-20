İstanbul'da 83 yılın rekor yağışı! Sel felaketini hangi meteorolojik etkenler tetikledi?

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, birçok noktada su baskınlarına ve sele neden oldu. Yetkililerin 83 yılın yağış rekoru olarak nitelendirdiği afetin ardından, yağışın oluşumunda hangi meteorolojik koşulların etkili olduğu ve iklim değişikliğinin rolü gündeme geldi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve kameraman Murat İçen görüntüledi.