12 Ocak 2023, Perşembe
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Manisa'daki kuyu faciasında yeni detaylar ortaya çıktı! Aytuğ Demir'in son sözleri bu olmuş...
Manisa'da düştükleri 60 metrelik sondaj kuyusunun 15 metresinde sıkışıp, hayatını kaybeden 28 yaşındaki Aytuğ Demir ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir olayı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.