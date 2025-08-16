16 Ağustos 2025, Cumartesi

Manisa'da sır cinayette şüpheli tanıdık çıktı
Manisa’da sır cinayette şüpheli tanıdık çıktı

Giriş: 16.08.2025 19:33
Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşanan olayda 16 yaşındaki Hatice Fırtına, evinde bıçaklanarak öldürüldü. İşten dönen baba, kızını kanlar içinde bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri genç kızın birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası soruşturmayı genişleten polis, 80 farklı kameradan 300 saatlik görüntüyü inceledi. Yapılan araştırmada katilin, ailenin akrabası 36 yaşındaki Fatih Fırtına olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri şüpheliyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Zanlının ilk ifadesinde eve hırsızlık için girdiğini ve Hatice ile karşılaşınca paniğe kapıldığını söylediği öğrenildi. Fatih Fırtına’nın yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
