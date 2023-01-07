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Manisa’da kuyuya düşen baba ve 2 yaşındaki Batu’ya acı veda! Fotoğraflarını öperek uğurladı

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Giriş: 07.01.2023 17:41
Manisa’da sondaj kuyusuna düşen ve cansız bedenlerine 10 saat süren çalışmalar sonrasında ulaşılan baba Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki oğlu Batu gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye tekerlekli sandalyeyle katılan anne Yağmur Demir, oğlunun ve eşini fotoğrafını öperek uğurladı.
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