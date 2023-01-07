Manisa’da kuyuya düşen baba ve 2 yaşındaki Batu’ya acı veda! Fotoğraflarını öperek uğurladı

Manisa’da sondaj kuyusuna düşen ve cansız bedenlerine 10 saat süren çalışmalar sonrasında ulaşılan baba Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki oğlu Batu gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye tekerlekli sandalyeyle katılan anne Yağmur Demir, oğlunun ve eşini fotoğrafını öperek uğurladı.