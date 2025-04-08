Manevi dedesi öz babası çıktı!

İstanbul’da yaşayan Aycan İmre’nin yıllarca manevi dedesi olarak bildiği Enver Türkmen’in, gerçekte babası olduğu ortaya çıktı. Ancak iddialara göre Türkmen’in vefatının ardından çocukları ve nikahlı eşi, İmre’nin DNA testi yaptırmasını engellemek için naaşı gizlice ortadan kaldırdı. A Haber ekibi, Aycan İmre’ye ulaştı. Olayın tüm detayları Hasan Zahid Ezim ve Burak Keskincı’nin özel haberiyle A Haber ekranlarında.

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