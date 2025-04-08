08 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Manevi dedesi öz babası çıktı!
Manevi dedesi öz babası çıktı!

Manevi dedesi öz babası çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2025 18:43
İstanbul’da yaşayan Aycan İmre’nin yıllarca manevi dedesi olarak bildiği Enver Türkmen’in, gerçekte babası olduğu ortaya çıktı. Ancak iddialara göre Türkmen’in vefatının ardından çocukları ve nikahlı eşi, İmre’nin DNA testi yaptırmasını engellemek için naaşı gizlice ortadan kaldırdı. A Haber ekibi, Aycan İmre’ye ulaştı. Olayın tüm detayları Hasan Zahid Ezim ve Burak Keskincı’nin özel haberiyle A Haber ekranlarında.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Manevi dedesi öz babası çıktı!
Manevi dedesi öz babası çıktı!
Manevi dedesi öz babası çıktı!
Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet soruşturması!
Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet soruşturması!
İzmit Körfezi’nde tanker gemisinde yangın!
İzmit Körfezi'nde tanker gemisinde yangın!
Olası afetlere karşı önlemler
Olası afetlere karşı önlemler
14 inek çalındı yavrular biberonla besleniyor
14 inek çalındı yavrular biberonla besleniyor
Gerçek altın nasıl ayırt edilir? İşte böyle anlattı
Gerçek altın nasıl ayırt edilir? İşte böyle anlattı
Nisan karı Ilgaz Dağı’nı beyaza bürüdü
Nisan karı Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü
Bayraklı’da belediyeye milyonluk çöp cezası
Bayraklı'da belediyeye milyonluk çöp cezası
Sincap Kitap Günleri etkinliği
Sincap Kitap Günleri etkinliği
Van’da silahlı saldırı
Van’da silahlı saldırı
Komşular arası kavgada ortalık savaş alanına döndü
Komşular arası kavgada ortalık savaş alanına döndü
Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Daha Fazla Video Göster