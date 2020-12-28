Mandaların kaplıca keyfi!

Bitlis'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandaların akınına uğruyor. Bölgede yaşayan yetiştiriciler, sık sık mandalarını sıcak suya getiriyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında olduğu bölgede, mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken, oluşan manzara ise bölgeye gelen fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor.

Bölgede yaşayan manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla kaplıcanın yolunu tutuyor. Gençler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu bölgede, su sıcaklığının ise 35- 40 dereceye çıktığı kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.





'KAPLICA HAYVANLARA İYİ GELİYOR'

Düzenli olarak mandalarını sıcak suya getiren Zeki Barın, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi. Zeki Barın, "Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşıyorum. 20'nin üzerinde mandamız var. Mandalarımızı kış aylarında 10 günde bir kaplıcaya getiriyoruz. Burada 2- 3 saat boyunca sıcak suda kalıyorlar. Dışarıda eksi 10- 12 derece soğuk varken, mandalar 35 derece sıcaklıktaki kaplıcanın keyfini yaşıyorlar. Daha sonra da sudan çıkarak ahırlarına götürüyoruz" dedi.





Yaz aylarında sulak alanlara ihtiyaç duyan mandalar, kış aylarında da kaplıcaya ihtiyaç duyuyorlar. Mandaların kaplıcadaki görüntüleri fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Yılın belli dönemlerinde bölgeye gelen fotoğrafçılar mandaları fotoğraflarken, bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyorlar.