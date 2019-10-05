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05.10.2019
Maltepe'de şiddetli rüzgarda binanın çatısı uçtu: 5 otomobil zarar gördü | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin sağanak yağış uyarılarının ardından Maltepe'de şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar sonucu, ilçedeki bir binanın çatısı uçtu. Olayda bir galeride bulunan park halindeki 5 otomobil zarar gördü.
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