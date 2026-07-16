15 Temmuz'un 10. yılında FETÖ ile mücadele! Yeniden tehlike var mı?

15 Temmuz'da millet iradesini hedef alan FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçse de örgütün "uyuyan hücre" yapılanmasına yönelik tehdit gündemdeki yerini koruyor. A Haber Programlar Editörü Merve Aktaş'ın hazırladığı 3 Dakika dosyasında, uzmanlar FETÖ ile mücadelenin kesintisiz sürdüğünü vurgularken, örgüte karşı en büyük riskin rehavet olduğuna dikkat çekti. Dosyada, "Su uyur, düşman uyumaz" anlayışıyla devletin ve milletin her koşulda teyakkuz halinde olması gerektiği mesajı öne çıktı.