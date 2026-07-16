15 Temmuz'da kahraman savcılar adliyeyi terk etmedi

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılda, o geceye damga vuran birçok kahramanlık hikayesi gün yüzüne çıktı. Darbe girişiminin ilk saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda darbecilere karşı harekete geçen ilk isimlerden biri olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Evliya Çalışkan, FETÖ'cü darbecilere yönelik ilk gözaltı kararlarından birine imza attı. Çalışkan, 15 Temmuz gecesi yaşananları, darbe girişiminin perde arkasını ve o kritik saatlerde verdikleri hukuk mücadelesini A Haber'e anlattı. Röportajı A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan ile Kameraman İskender Demirel gerçekleştirdi.