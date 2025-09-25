25 Eylül 2025, Perşembe

Malatya'da çarşı inşaatında göçük: 1 yaralı
Malatya’da çarşı inşaatında göçük: 1 yaralı

Malatya'da çarşı inşaatında göçük: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 20:20
Olay, 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Turgut Temelli caddesi üzerinde yapımı süren çarşı inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda bir işçi göçük altında kalırken, bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altındaki işçi ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
