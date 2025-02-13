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Malatya’da buzlanma, sürücüler dikkat! Kentte kar yağışı tekrar etkisini artırdı

Malatya'da buzlanma, sürücüler dikkat! Kentte kar yağışı tekrar etkisini artırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 09:05
Güncelleme:13.02.2025 09:06
Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkisini gösteriyor. O illerden bir olan Malatya. Dün gece yoğun kar yağışı etkisini gösterdi sabah saatlerinde ise soğuk hava yüzünü gösterdi. Buzlanmadan dolayı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Son durumu bölgeden A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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Malatya’da buzlanma, sürücüler dikkat! Kentte kar yağışı tekrar etkisini artırdı
Buzlanma! Sürücüler dikkat
Buzlanma! Sürücüler dikkat
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