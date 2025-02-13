Malatya’da buzlanma, sürücüler dikkat! Kentte kar yağışı tekrar etkisini artırdı

Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkisini gösteriyor. O illerden bir olan Malatya. Dün gece yoğun kar yağışı etkisini gösterdi sabah saatlerinde ise soğuk hava yüzünü gösterdi. Buzlanmadan dolayı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Son durumu bölgeden A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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