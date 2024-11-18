Malatya'da ağır hasarlı binanın yıkımında göçük! A Haber olay yerinde

Malatya'da ekipler tarafından yıkımı yapılan ağır hasarlı bir bina iş makinesinin üzerine devrildi. A Haber muhabiri Barış Türel olay yerinden detayları aktardı. Türel, “Şu anda kurtarma çalışmaları sürüyor. 4 katlı ağır hasarlı bir bina yıkılıyordu. Bina aniden çöktü. Kepçe operatörü ekskavatörün altında kaldı. Şu anda ona ulaşmak için ekipler zamanla yarışıyor. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içerisine aldı.” ifadelerini kullandı.

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