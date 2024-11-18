18 Kasım 2024, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Malatya'da ağır hasarlı binanın yıkımında göçük! A Haber olay yerinde

Malatya'da ağır hasarlı binanın yıkımında göçük! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2024 16:42
Malatya'da ekipler tarafından yıkımı yapılan ağır hasarlı bir bina iş makinesinin üzerine devrildi. A Haber muhabiri Barış Türel olay yerinden detayları aktardı. Türel, “Şu anda kurtarma çalışmaları sürüyor. 4 katlı ağır hasarlı bir bina yıkılıyordu. Bina aniden çöktü. Kepçe operatörü ekskavatörün altında kaldı. Şu anda ona ulaşmak için ekipler zamanla yarışıyor. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içerisine aldı.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Yenidoğan Çetesi için hesap zamanı!
"Yenidoğan Çetesi" için hesap zamanı!
Gördüğü deliği kapatmak için çıktığı tavandan düştü
Gördüğü deliği kapatmak için çıktığı tavandan düştü
Ağır hasarlı binada göçük! Kepçe operatörü...
Ağır hasarlı binada göçük! Kepçe operatörü...
Kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri...
Kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri...
Korku dolu anlar! Etrafını kurt sürüsü sardı
Korku dolu anlar! Etrafını kurt sürüsü sardı
Uzungöl’deki ruhsatsız yapılar yıkılacak
Uzungöl'deki ruhsatsız yapılar yıkılacak
Kılıçlı yemin soruşturması ile ilgili flaş açıklama
Kılıçlı yemin soruşturması ile ilgili flaş açıklama
İBB’den tepki çeken hareket!
İBB'den tepki çeken hareket!
Siirt’te ahırın tavanı çöktü 3 küçükbaş telef oldu
Siirt’te ahırın tavanı çöktü 3 küçükbaş telef oldu
3 bin kasa Hamsi ile döndüler
3 bin kasa Hamsi ile döndüler
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 98
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 98
Daha Fazla Video Göster