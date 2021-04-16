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Mahsur kalan zürafalar böyle kurtarıldı

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Giriş: 16.04.2021 14:52
Kenya'nın Baringo gölünde bulunan bir adada yaşayan zürafaların yaşam alanlarında meydana gelen tahribat yetkililer harekete geçirdi. Adada mahsur kalan son zürafalar, 1 yıl süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Ekipler aylarca çalıştı. Adada mahsur kalan son anne ve yavru zürafalar da kurtarıldı. Görüntülerin adresi Kenya. Baringo Gölü'ndeki Longicharo Adası'nda yaşayan zürafaların son dönemde yükselen su seviyesinin oluşturduğu sel ve taşkınlar nedeniyle yaşam alanları tahribata uğradı.

Ekipler yemek bulmakta zorluk çeken ve soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan zürafaları kurtarmak için harekete geçti. Kurtarma operasyonu için adaya gelen yetkililer zürafayı taşıyabilecekleri özel bir sal inşa etti.

Zürafayı sakinleştirmek için iğneler hazırlandı ve operasyon başladı. Uzun uğraşlar sonucu ekipler zürafayı yakalamayı başardı. Korkmaması için gözleri bağlanan zürafalar dikkatli bir biçimde sala doğru çekildi.

Zürafaların kendilerini tehlikede hissetmemesi için de akasya yaprakları ve mangolar koyuldu. Sala yerleştirilen zürafalar bir tekne yardımıyla yeni evlerine doğru yola çıktı. Ve geçen yıl başlayan kurtarma operasyonu böylece son bulmuş oldu.

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