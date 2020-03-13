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13.03.2020

Mahmutbey Gişelerinde korona trafiği havadan görüntülendi | Video

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Mahmutbey Gişelerinde oluşan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk, orta ve lise düzeyinde okulların 16 Mart itibariyle 1 hafta tatil edileceği duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yolla çıktı. Vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Mahmutbey Gişelerinde yaşanan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi.

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