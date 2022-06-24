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Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut efendi neden vefat etti?

A Haber
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Giriş: 24.06.2022 12:52
Güncelleme:24.06.2022 13:01
İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, Cuma namazını müteakip Fatih Camii'nde ebediyete uğurlanacak. İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi kimdir? Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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