24 Haziran 2022, Cuma
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Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut efendi neden vefat etti?
İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, Cuma namazını müteakip Fatih Camii'nde ebediyete uğurlanacak. İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi kimdir? Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.