24 Haziran 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun (Mahmut Efendi) cenazesine katıldı
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaoğlu, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı.