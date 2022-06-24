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Mahmut Efendi’nin cenazesi Beykoz’daki evinden uğurlandı | Mahmut Ustaosmanoğlu’na veda

A Haber
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Giriş: 24.06.2022 12:24
Güncelleme:24.06.2022 13:28
Dün vefat eden büyük İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Beykoz'daki evinden uğurlandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
Mahmut Efendi kimdir? MAHMUT EFENDİ KİMDİR?

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