09 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mağlova Kemeri’nin ayakları görünmeye başladı! İstanbul'da kırmızı alarm!

Mağlova Kemeri’nin ayakları görünmeye başladı! İstanbul'da kırmızı alarm!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2020 15:02
İstanbul'daki baraj doluluk oranları kritik seviyeye ulaştı. Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan 22.66 seviyesine kadar düştü. Son olarak Alibeyköy Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Mağlova Kemeri’nin de ayakları gün yüzüne çıktı.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22.66 seviyesine kadar düştü. Doluluk oranı yüzde 28.86 olan Alibeyköy Barajı'nın son durumu ise havadan görüntülendi.

Suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Mağlova Kemeri'nin de ayakları gün yüzüne çıktı.

İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü.

İSKİ verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranları, yüzde 22.66 seviyesine kadar indi. Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 08 Aralık 2013 yılında yüzde 19.76 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 28.66 olarak kayda geçti.



Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise havadan drone kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde suların çekildiği alanda oluşan kuraklık korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Suların çekilmesi ile birlikte Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında Alibey Deresi vadisi üzerinde yapılmış olan Mağlova Kemeri'nin de ayakları iyice görünmeye başladı. Öte yandan uzmanların daha önce yaptıkları açıklamada İstanbul'un 2 aylık suyunun kaldığı uyarısında bulunmuştu.

İstanbul'da kırmızı alarm!
İstanbul'da kırmızı alarm!
A Haber yerli aşıyı görüntüledi
A Haber yerli aşıyı görüntüledi
Yer: Adana! Kelimeler anlatamaz tıkla izle
Yer: Adana! Kelimeler anlatamaz tıkla izle
Belediye işçisinin kanun dinletisi
Belediye işçisinin kanun dinletisi
Sürücüsüz taksi dönemi mi?
Sürücüsüz taksi dönemi mi?
Çin aşısının yan etkisi oldu mu?
Çin aşısının yan etkisi oldu mu?
Vefakar öğretmen takdir topladı!
Vefakar öğretmen takdir topladı!
Denize indiler! Şaşkınlıkla telefona sarıldılar
Denize indiler! Şaşkınlıkla telefona sarıldılar
Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi?
Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi?
Eczacıdan 80 yaşındaki adama darp!
Eczacıdan 80 yaşındaki adama darp!
ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı
ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı
8 Aralık verileri açıklandı! 211 kişi hayatını kaybetti
8 Aralık verileri açıklandı! 211 kişi hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster