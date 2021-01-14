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Maden suyu ile gelen mucize! Alzheimerdan koruyor
Maden suyunun insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Son dönemde yapılan bazı araştırmalar maden suyunun alzheimerdan da koruduğunu ortaya koydu. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.
Maden suyunun insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Son dönemde yapılan bazı araştırmalar maden suyunun alzheimerdan da koruduğunu ortaya koydu. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.