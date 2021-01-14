14 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Maden suyu ile gelen mucize! Alzheimerdan koruyor

Maden suyu ile gelen mucize! Alzheimerdan koruyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2021 11:39
Güncelleme:14.01.2021 15:03
Maden suyunun insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Son dönemde yapılan  bazı araştırmalar maden suyunun alzheimerdan da koruduğunu ortaya koydu. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.

Maden suyunun insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Son dönemde yapılan bazı araştırmalar maden suyunun alzheimerdan da koruduğunu ortaya koydu. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.

Maden suyu ile gelen mucize! Alzheimerdan koruyor MADEN SUYU İLE GELEN MUCİZE! ALZHEİMERDAN KORUYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Maden suyu ile gelen mucize!
Maden suyu ile gelen mucize!
WhatsApp'ın sözleşmesi neden tepki çekti?
WhatsApp'ın sözleşmesi neden tepki çekti?
Bursa'da görenleri şaşkına çeviren olay!
Bursa'da görenleri şaşkına çeviren olay!
Türkiye'de kitlesel aşılama başladı
Türkiye'de kitlesel aşılama başladı
İlk aşı sağlık kahramanlarına
İlk aşı sağlık kahramanlarına
A Haber aşı odalarında
A Haber aşı odalarında
İlk aşı sağlık çalışanlarına
İlk aşı sağlık çalışanlarına
Bilim Kurulu Üyesi A Haber'de anlattı
Bilim Kurulu Üyesi A Haber'de anlattı
İBB halkla ilişkiler şefinden skandal
İBB halkla ilişkiler şefinden skandal
İBB'de 15 Temmuz gazisine mobing iddiası
İBB'de 15 Temmuz gazisine mobing iddiası
İlginç keşif! Balkondan izleyip...
İlginç keşif! Balkondan izleyip...
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Daha Fazla Video Göster