Maden suyu ile gelen mucize! Alzheimerdan koruyor

Maden suyunun insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Son dönemde yapılan bazı araştırmalar maden suyunun alzheimerdan da koruduğunu ortaya koydu. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.

Maden suyunun insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Son dönemde yapılan bazı araştırmalar maden suyunun alzheimerdan da koruduğunu ortaya koydu. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.