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Maden işçisi silahla kendini vurdu! Genç hayatını kaybetti

Maden işçisi silahla kendini vurdu! Genç hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.11.2024 00:42
Zonguldak’ta akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı İncivez Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Bir süre önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda madenci olarak işe başladığı öğrenilen 25 yaşındaki Tunahan K., silahla kendini vurdu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Tunahan K.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısınca yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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