Lunaparkta ölüme ihmal iddiası

İstanbul Avcılar'da bulunan lunaparkta meydana gelen olayda 19 yaşındaki genç kız oyun aletinde fenalaşması sonrası hayatını kaybetmişti. A Haber muhabiri olayın yaşandığı lunaparka gitti ve yaşanan olaydaki korkunç ihmailin detaylarını araştırdı. Peki 19 yaşındaki Zeynep Günay'a ne oldu? Genç kız neden öldü? Bu soruların yanıtı haberimizde...

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