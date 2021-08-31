31 Ağustos 2021, Salı
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Lunaparkta ölüme ihmal iddiası
İstanbul Avcılar'da bulunan lunaparkta meydana gelen olayda 19 yaşındaki genç kız oyun aletinde fenalaşması sonrası hayatını kaybetmişti. A Haber muhabiri olayın yaşandığı lunaparka gitti ve yaşanan olaydaki korkunç ihmailin detaylarını araştırdı. Peki 19 yaşındaki Zeynep Günay'a ne oldu? Genç kız neden öldü? Bu soruların yanıtı haberimizde...