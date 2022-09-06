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Lunaparkta büyük facia! Metrelerce yükseklikten yere çakıldılar

A Haber
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Giriş: 06.09.2022 09:38
Hindistan'daki bir lunaparkta eğlence bir anda faciaya dönüştü. İçinde onlarca kişinin bulunduğu kule asansör isimli eğlence platformu 15 metre yükseklikten yere çakıldı. Aralarında çocuklar da bulunuyordu. İşte o korkunç anlar...
Lunaparkta facia! Yere çakıldılar LUNAPARKTA FACİA! YERE ÇAKILDILAR

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Lunaparkta facia! Yere çakıldılar
Lunaparkta facia! Yere çakıldılar
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