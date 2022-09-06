Lunaparkta büyük facia! Metrelerce yükseklikten yere çakıldılar

Hindistan'daki bir lunaparkta eğlence bir anda faciaya dönüştü. İçinde onlarca kişinin bulunduğu kule asansör isimli eğlence platformu 15 metre yükseklikten yere çakıldı. Aralarında çocuklar da bulunuyordu. İşte o korkunç anlar...

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