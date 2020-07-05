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Lüks tekne alevler içinde kaldı! İstanbul Bebek'ten korkutan görüntü

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Giriş: 05.07.2020 01:18
Son dakika haberi... Beşiktaş Bebek açıklarında lüks bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan iki kişi denize atlayarak kurtulurken, küle dönen tekne çalışmaların ardından battı. Lüks tekne alevler içinde kaldı! İstanbul Bebek'ten korkutan görüntü!


Yangın, saat 22.30 sıralarında Beşiktaş Bebek semti açıklarında bir teknede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bebek açıklarında bulunan bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı.



Teknede bulunan iki kişi kendilerini denize atarak yangından kurtuldu. Alevleri gören vatandaşlar panik yaşarken, olay yerine Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.




Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yangının başka teknelere sirayet etmesini engellemek amacıyla alev topuna dönen tekneyi açığa doğru çekti. Ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



"YARALI VE CAN KAYBI YOKTUR"
İstanbul Valiliğinden tekne yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Harekat Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın meydana gelmiş olup olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik unsurları, itfaiye ve 112 Sağlık ekibi sevk edilmiştir.



Yangın, denizden sahil güvenlik ekipleri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştır. Yaralı ve can kaybı yoktur" denildi.
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