Son dakika haberi... Beşiktaş Bebek açıklarında lüks bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan iki kişi denize atlayarak kurtulurken, küle dönen tekne çalışmaların ardından battı.

Lüks tekne alevler içinde kaldı! İstanbul Bebek'ten korkutan görüntü!Yangın, saat 22.30 sıralarında Beşiktaş Bebek semti açıklarında bir teknede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bebek açıklarında bulunan bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı.Teknede bulunan iki kişi kendilerini denize atarak yangından kurtuldu. Alevleri gören vatandaşlar panik yaşarken, olay yerine Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yangının başka teknelere sirayet etmesini engellemek amacıyla alev topuna dönen tekneyi açığa doğru çekti. Ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.İstanbul Valiliğinden tekne yangınıyla ilgili yapılan açıklamada,denildi.