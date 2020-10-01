Lüks otelde uyuşturucu imalatı yapanları yaktıkları sigara yakalattı

İstanbul'daki lüks bir süit otelde aseton ve asitle uyuşturucu madde imalatı yapan iki uyuşturucu satıcısından biri, metamfetamin maddesi ile asidi karıştırırken sigara yaktı ve sigara tiryakiliği yangına yol açtı. Otel görevlilerinin ihbarı sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının uyuşturucu imalatından çıktığı ortaya çıkınca otele gelen polisler, uyuşturucu satıcılarını çok sayıda imalat malzemesi ve uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı. Sabah'tan Emir Somer'in haberinin detayları...