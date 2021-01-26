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Lodos şiddetlendi! Dev dalgalar sahillere vurdu
Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür etkili olan lodos fırtınası öğle saatlerinde tekrar kuvvetlendi. Saatte 80 kilometreye kadar hızlanan lodos sebebiyle oluşan dev dalgalar sahillere vurdu.
Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür etkili olan lodos fırtınası öğle saatlerinde tekrar kuvvetlendi. Saatte 80 kilometreye kadar hızlanan lodos sebebiyle oluşan dev dalgalar sahillere vurdu.