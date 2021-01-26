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Lodos şiddetlendi! Dev dalgalar sahillere vurdu

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Giriş: 26.01.2021 17:03
Güncelleme:26.01.2021 17:09
Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür etkili olan lodos fırtınası öğle saatlerinde tekrar kuvvetlendi. Saatte 80 kilometreye kadar hızlanan lodos sebebiyle oluşan dev dalgalar sahillere vurdu.

Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür etkili olan lodos fırtınası öğle saatlerinde tekrar kuvvetlendi. Saatte 80 kilometreye kadar hızlanan lodos sebebiyle oluşan dev dalgalar sahillere vurdu.

Lodos şiddetlendi! Dev dalgalar sahillere vurdu LODOS ŞİDDETLENDİ! DEV DALGALAR SAHİLLERE VURDU
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Lodos şiddetlendi
Lodos şiddetlendi
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