Lodos şiddetlendi! Dev dalgalar sahillere vurdu

Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür etkili olan lodos fırtınası öğle saatlerinde tekrar kuvvetlendi. Saatte 80 kilometreye kadar hızlanan lodos sebebiyle oluşan dev dalgalar sahillere vurdu.

Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki gündür etkili olan lodos fırtınası öğle saatlerinde tekrar kuvvetlendi. Saatte 80 kilometreye kadar hızlanan lodos sebebiyle oluşan dev dalgalar sahillere vurdu.