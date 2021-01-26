26 Ocak 2021, Salı
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Lodos şiddetlendi! Dev dalgalar sahillere vurdu

Son dakika haberi... 'in ilçesinde iki gündür etkili olan fırtınası öğle saatlerinde tekrar kuvvetlendi. Saatte 80 kilometreye kadar hızlanan lodos sebebiyle oluşan dev dalgalar sahillere vurdu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Lodos şiddetlendi! Dev dalgalar sahillere vurdu

Edremit'in Akçay, Altınkum, Güre ve Altınoluk Sahillerinde lodos fırtınası etkili olmaya devam ediyor.

Lodos şiddetlendi! Dev dalgalar sahillere vurdu

Saatte 80 kilometreye kadar çıkan rüzgar sebebiyle oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı.

Lodos şiddetlendi! Dev dalgalar sahillere vurdu

Oluşan dev dalgalar sahillere vurdu.

Lodos şiddetlendi! Dev dalgalar sahillere vurdu

Dev dalgaları izlemek için bir çok kişi sahillere gitti.

Lodos şiddetlendi! Dev dalgalar sahillere vurdu

Kuzey Ege'de deniz trafiğinde de zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Lodos şiddetlendi! Dev dalgalar sahillere vurdu

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