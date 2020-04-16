Lise öğrencileri MEB onaylı solunum cihazı ürettiler! Peki ne zaman serti üretime geçilecek? İşte yanıtı |Video

Meslek lisesinden büyük başarı yerli solunum cihazı ürettiler! Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinden üretilen yerli solunum cihazının kahramanları bu mutluluğu A Haber canlı yayınında paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.

20 GÜN GECE/GÜNDÜZ ÇALIŞARAK ÜRETTİLER

Solunum cihazını tasarlayan Elektronik Öğretmeni Nurullah Sarı, "Baştan Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Bakna Yardımcılarımıza ve Hatay Valimize bize bu çalışmalarımızda destek verdikleri için teşekkür ediyorum. 20 günlük gece gündüz çalışarak bu cihazı geliştirdik. Ülkemizin şu anda yaşamış olduğu Kovid-19 salgınında solunum desteği ihtiyacı gerektiği takdirde ülkemize hizmet etme amacıyla bir çalışma içerisine girdik ve çok şükür başardık. Hekimlerin en çok kullandığı 3 modu içeren bir cihaz ürettik.Cihazımın seri üretime geçebilecek şekilde hazır." ifadelerini kullandı.