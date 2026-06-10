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Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın: İyileşiyorum

Oyuncu Ali Öner, nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aydın'dan günler sonra yeni bir açıklama geldi.

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