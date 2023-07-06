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Levent - Hisarüstü metro hattında teknik arıza

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Giriş: 06.07.2023 11:35
İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro'sunda akşam saatlerinde arıza meydana geldi. Megakentin sakinleri ise bir kez daha mağdur oldu.
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