Levent - Hisarüstü metro hattında teknik arıza

İstanbul'da Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro'sunda akşam saatlerinde arıza meydana geldi. Megakentin sakinleri ise bir kez daha mağdur oldu.

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